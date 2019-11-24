2019-11-24T20:33:28+03:00
Происшествия

Череповчанин на "Матрешке" попал в ДТП, прячась от полиции

За мужчиной была организована погоня
Евдокия САХАРОВА
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Группа ВК ДТП ЧереповцаГруппа ВК ДТП ЧереповцаФото: vk.com
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В центре Череповца произошло ДТП: столкнулись две машины, одну из них преследовала полиция. Единая дежурно-диспетчерская служба сообщила, что погоня началась от дома 56 по ул. Ленина. 23-летний водитель ВАЗ-2112 не остановился по требованию сотрудника ДПС, даже попытался скрыться. За ним выдвинулась погоня.

Гонки проходили в час ночи. На перекрестке Советского проспекта и ул. К.Либкнехта "Матрешка" врезалась в «Дэу Нексию».

Нарушитель спокойствия получил лишь ссадины лица. 30-летний водитель Дэу же - травму головы и ушиб бедра, его госпитализировали. 25-летний пассажир иномарки и вовсе доставлен в МСЧ "Северсталь" с закрытым переломом шейного отдела позвоночника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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