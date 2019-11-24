2019-11-24T13:24:09+03:00
Спорт

В Вологде почти полностью отремонтировали стадион "Динамо"

28 декабря пройдет матч по хоккею между Москвой и Красноярском. Вологда, как организатор, старается не ударить в грязь лицом
Евдокия САХАРОВА
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В областной столице 28 декабря на стадионе «Динамо» встретятся две сильнейшие команды: «Динамо» из Москвы и «Енисей» из Красноярска. Пройдет матч по хоккею с мячом в рамках чемпионата России. Спортивный комплекс активно готовится к предстоящему событию - отремонтированы трибуны, раздевалки, помещения для заточки коньков и коридоры. Планируется добавить прорезиненное покрытие в холл, чтобы было удобно ходить на коньках. Ожидается поставка хоккейных ворот, скамеек, кабинок с подогревом, сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Вологжане смогут посетить и тренировку спортсменов, которая пройдет накануне вечером перед матчем, 27 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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