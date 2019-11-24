В Вологде очистили стены от рекламы наркотиков
В Вологде группа активистов сообщества «КиберЩит 35» зачистила фасады зданий от надписей с рекламой наркотиков и подозрительными вакансиями. Всего волонтеры провели 2 рейда за прошедшую неделю. Орудием борьбы ребята выбрали кистей и краски - уничтожили 90 рисунков. Чаще всего, подобная реклама встречается на окраинах и среди гаражей.
Активисты получили адреса с надписями от группы «Муниципальная стража», которая борется с распространением яда. Дружинники регулярно уничтожают надписи, за октябрь отчитались о 50 штуках.
В Питере группа "Коты против" закрашивают подозрительную рекламу на стенах домов изображением кота.
ИСТОЧНИК KP.RU