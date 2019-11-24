2019-11-24T13:18:40+03:00
Общество

В Вологде очистили стены от рекламы наркотиков

В областной столице группа активистов закрасила 90 надписей
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде группа активистов сообщества «КиберЩит 35» зачистила фасады зданий от надписей с рекламой наркотиков и подозрительными вакансиями. Всего волонтеры провели 2 рейда за прошедшую неделю. Орудием борьбы ребята выбрали кистей и краски - уничтожили 90 рисунков. Чаще всего, подобная реклама встречается на окраинах и среди гаражей.

Активисты получили адреса с надписями от группы «Муниципальная стража», которая борется с распространением яда. Дружинники регулярно уничтожают надписи, за октябрь отчитались о 50 штуках.

В Питере группа "Коты против" закрашивают подозрительную рекламу на стенах домов изображением кота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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