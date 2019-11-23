В Вологде из-за водителя-нарушителя пострадала женщина

СЕГОДНЯ 18:48 2019-11-23T18:48:35+03:00

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В областной столице в 8 утра произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Ленинградской, 71. 54-летний вологжанин, управляя автомобилем ВАЗ-2107, проезжая на запрещающий сигнал светофора, при повороте не предоставил преимущества на перекрестке Форду Фокусу. Машины столкнулись, пострадала пассажирка ВАЗа. Медики отправили ее на амбулаторное лечение.

За минувшие сутки в Вологде произошло 15 ДТП с материальным ущербом, выявлено 3 человека, управляющих в состоянии опьянения, 1 водитель был без прав.

ИСТОЧНИК KP.RU