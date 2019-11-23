Подтопленным дачным хозяйствам Вологды установят контейнеры для мусора
В Вологде планируется установить дополнительные восьмикубовые контейнеры для сбора крупногабаритного мусора у дачных участков, которые недавно подтопило: в Лукьяново, Ананьино и Баранково.
Будет установлено 6 объектов подрядчиком «Аквалайн» совместно с Департаментом городского хозяйства в садовых товариществах «Елочка», «Тошня», «Луч», «Чайка», «Северный», а также на улице Полевой на площадке у ГСК.
Комиссия по ущербу продолжает свою работу, принимаются заявления на возмещение ущерба. Коммунальные службы трудятся над прочисткой дренажных канав. Власти Вологды планируют ввести налоговые льготы для собственников подтопленных дач.
ИСТОЧНИК KP.RU