2019-11-23T13:19:50+03:00
Происшествия

За сутки с вологжан списали миллион рублей

Мошенники то притворялись сотрудниками банка, то просили заполнить анкету: главное им было узнать секретные коды
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Вологодчине каждый день мошенники обманывают людей на тысячи рублей. За недавние сутки 6 жителей Вологды и Череповца распрощались с 1 млн. 84 тысячи рублей. В половине случаев мошенники представлялись как работники банка и выманивали данные счета. С 84-летней череповчанки списали 35 тысяч рублей, другая 52-летняя женщина лишилась 108 тысяч рублей.

Один вологжанин решил прикупить себе в интернете тактические брюки, отдал 3 тысячи рублей и ничего за них не получил. Другой - заказал бензогенератор за 38 тысяч рублей, результат тот же. 27-летняя вологжанка заплатила за атрибутику конного спорта в социальной сети 66,5 тысяч рублей, продавец просто перестал выходить на связь.

Одна из вологжанок и вовсе рассталась с 834 тысячами рублей: ей позвонили якобы из финансовой организации, предложили приобрести бесплатные бонусы. Необходимо было заполнить в анкету с данными о карте. Женщина выдала все секретные коды и осталась без наличности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде из-за водителя-нарушителя пострадала женщина
Подтопленным дачным хозяйствам Вологды установят контейнеры для мусора
Череповчанин пугал пешеходов стрельбой из Калашникова
С вологжанина взыскали деньги за сломанную мячом руку мальчика
В Вологде подожгли строящийся дом
Вологжане смогут задать вопрос губернатору области
110 медиков-целевиков вышли на работу на Вологодчине
В Вологде организуют яркий новогодний праздник
Фестиваль «Легенды Ретро FM» отпразднует юбилей!
В Вологде произошел крупный пожар на Дальней
Осудили вологжанина, убившего вместо кабана другого охотника
Вологодские школьники смогут использовать браслет-проездной
Рейсовый автобус с 11 пассажирами перевернулся на трассе в Вологодской области
Набор для первоклассников Вологодчины был закуплен по завышенной цене
В Вологде сотрудники ГИБДД загнали водителя на иномарке в кювет с водой
«Газпром газораспределение Вологда» дарит скидки на проверку газового оборудования
Молодые люди ограбили магазин молодежной одежды
Террорист пробрался в вологодский детский сад, когда малыши спали
Вологжане проголосуют за ремонт общественных пространств
Маленькая вологжанка стала конкурсанткой шоу "Лучше всех"
В Вологде 3 год школьников бесплатно обучают вождению
Вологжанин осужден за обнажение в присутствии несовершеннолетней
Лицей вместе с вологодскаой картинной галереей разработают авторские программы обучения
В Вологде прошла международная судебная конференция
В Череповце пройдет бесплатный фестиваль нескучной науки 0+
В Череповце сулят крупное вознаграждение за информацию о вандалах
В Вологде открывается X Международный фестиваль туристических фильмов
Женщина из деревни присвоила деньги работодателя, чтобы жить в Вологде