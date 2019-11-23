За сутки с вологжан списали миллион рублей

СЕГОДНЯ 13:19 2019-11-23T13:19:50+03:00

Изменить размер текста: A A

На Вологодчине каждый день мошенники обманывают людей на тысячи рублей. За недавние сутки 6 жителей Вологды и Череповца распрощались с 1 млн. 84 тысячи рублей. В половине случаев мошенники представлялись как работники банка и выманивали данные счета. С 84-летней череповчанки списали 35 тысяч рублей, другая 52-летняя женщина лишилась 108 тысяч рублей.

Один вологжанин решил прикупить себе в интернете тактические брюки, отдал 3 тысячи рублей и ничего за них не получил. Другой - заказал бензогенератор за 38 тысяч рублей, результат тот же. 27-летняя вологжанка заплатила за атрибутику конного спорта в социальной сети 66,5 тысяч рублей, продавец просто перестал выходить на связь.

Одна из вологжанок и вовсе рассталась с 834 тысячами рублей: ей позвонили якобы из финансовой организации, предложили приобрести бесплатные бонусы. Необходимо было заполнить в анкету с данными о карте. Женщина выдала все секретные коды и осталась без наличности.

ИСТОЧНИК KP.RU