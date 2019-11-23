Череповчанин пугал пешеходов стрельбой из Калашникова

СЕГОДНЯ 13:04 2019-11-23T13:05:31+03:00

ЧП произошло 2 мая этого года в четыре утра у ресторана "Кружечка"

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Весной этого года на Советском проспекте у ресторана "Кружечка" череповчанин достал из своего БМВ автомат Калашникова и пугал им людей - сделал несколько выстрелов в воздух. Евгения Бырку признали виновным в хулиганстве, совершенном с применением оружия, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области. Мужчина нарушил общественный порядок и парализовал работу ресторана.

Осужденный описал происшествие следующим образом: вместе с другом в 4 утра он ехал по Советскому проспекту, им встретились 2 пешехода, которые переходили дорогу в неположенном месте и были пьяны. Водителю пришлось применить экстренное торможение, после чего он сделал молодым людям замечание. Возник конфликт, пешеходы несколько раз пнули автомобиль и стукнули кулаком по стеклу, в результате чего дверь БМВ заклинило.

В Бырке взбушевали страсти и он попросил агрессоров подождать, а сам съездил домой за автоматом. По возвращении, Бырка заметил похожих парней на углу ресторана, взял Калашников и 2 раза выстрелил в воздух.

Евгению Бырке назначили 1 год и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Списанный охолощенный автомат Калашникова и 280 холостых патронов конфисковали.

ИСТОЧНИК KP.RU