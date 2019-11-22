2019-11-22T16:13:17+03:00
Происшествия

С вологжанина взыскали деньги за сломанную мячом руку мальчика

Мужчина решил поиграть в футбол с детьми в полную силу
Евдокия САХАРОВА
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Вологжанин присоединился к игре с детьми в футбол на уличной площадке. Видимо, поддаваться детям в его планы не входило, так что он сделал мощный удар по мячу. Тот угодил в руку 10-летнего вратаря. Мальчик получил перелом обеих костей левого предплечья со смещением лучевой кости - вред здоровью средней тяжести.

Мать пострадавшего вратаря решила взыскать 150 тысяч рублей с поранившего его сына взрослого мужчины. Женщина подала в суд. Мужчина же уже выплатил пострадавшему 5 тысяч рублей и предлагал свою помощь, поэтому суд сначала не поддержал исковые требования. Родительница отправилась в областной суд с обжалованием и 15 ноября ей все-таки удалось получить компенсацию, правда только в 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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