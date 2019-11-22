2019-11-22T16:04:13+03:00
Происшествия

В Вологде подожгли строящийся дом

ЧП произошло в половину пятого утра в микрорайоне Куралит
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В областной столице неизвестные подожгли строящееся деревянное здание. Пожар произошел в микрорайоне Куралит на Сиверском переулке в 4:29 утра 22 ноября. Одноэтажный частный дом с мансардой тушили 10 спасателей и 3 единицы техники. По оценкам специалистов, площадь пожара составила 48 квадратных метров. Сгоревшими оказались кровля, внутренняя и наружная отделка.

Пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области называет причиной возгорания умышленный поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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