В Вологде подожгли строящийся дом

СЕГОДНЯ 16:04 2019-11-22T16:04:13+03:00

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В областной столице неизвестные подожгли строящееся деревянное здание. Пожар произошел в микрорайоне Куралит на Сиверском переулке в 4:29 утра 22 ноября. Одноэтажный частный дом с мансардой тушили 10 спасателей и 3 единицы техники. По оценкам специалистов, площадь пожара составила 48 квадратных метров. Сгоревшими оказались кровля, внутренняя и наружная отделка.

Пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области называет причиной возгорания умышленный поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU