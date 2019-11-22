Вологжане смогут задать вопрос губернатору области

СЕГОДНЯ 13:47 2019-11-22T13:50:34+03:00

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В Вологде пройдет "Прямая линия" с губернатором Олегом Кувшинниковым. Вологжане уже задали более 500 различных вопросов, авторов лучших пригласят 5 декабря на съемки. Будет и выездная студия с открытым микрофоном в ТЦ на Пошехонском шоссе, 22 с 18.00 до 20.30.

Увидеть прямую трансляцию можно будет в эфире телеканала «Русский Север» в Вологде, «12 Канала» в Череповце, на сайте губернатора и на сайте Правительства области, а также по интернет-телевидению «35ТВ».

Чтобы попасть на передачу, необходимо написать свое обращение на электронную почту biletnapl@mail.ru. Задать вопрос можно на официальном сайте главы, по телефону 77-77-88, по электронной почте: gubernatoru@gov35.ru и даже в соцсетях - разместить на своей личной странице с хештегом #Кувшинников либо в обсуждении в группе «Прямой линии».

ИСТОЧНИК KP.RU