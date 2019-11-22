110 медиков-целевиков вышли на работу на Вологодчине
На сегодня в медвузах от Вологодской области обучается 1005 студентов и 134 ординатора. 110 целевиков вернулись на Вологодчину для работы: 45 врачей вышли в медучреждения Вологды, 34 – в Череповце, 31 – в Центральные районные больницы.
По словам начальника Управления кадровой политики Департамента здравоохранения области, хорошо идет прирост врачей-терапевтов, педиатров, врачей-стоматологов. Чиновники стараются обеспечить кадрами первичное звено - детские и взрослые поликлиники. Пропаганда в школах, сопровождение при обучении в вузах и колледжах и трудоустройство в местные лечебные заведения, наставничество и меры соцподдержки должны помочь уменьшить недостаток кадров.
ИСТОЧНИК KP.RU