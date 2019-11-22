2019-11-22T11:50:04+03:00
Общество

В Вологде организуют яркий новогодний праздник

Проект «Рождественская сказка» начнется с 30 декабря и продлится до 8 января 2020 года
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Вологда РФ
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В Вологде пройдут новогодние праздники с проектом "Рождественская сказка". Гулянья организуют в Кремлевском саду, на Кремлевской площади, в Олимпийской резиденции Деда Мороза и в микрорайонах. Праздничная программа продлится с 30 декабря 2019 по 8 января 2020 года. Будет множество различных мероприятий и конкурсов, встречи со сказочными персонажами, культурная программа. Вологодские музеи уже продумали, чем развлечь гостей. Гулянья обещают быть и в центре развлечений в Стризнево, и на спортплощадках. 30 декабря в Вологде зажжет главную новогоднюю ель сам Дед Мороз из Великого Устюга.

Питерский подрядчик уже начал монтировать прошлогоднюю иллюминацию и новые украшения. На площади Революции будут установлены фигуры Деда Мороза и Снеговика, на проспекте Победы - гигантский елочный шар.

На главных площадях города - Революции и Кремлевской площади поставят 15-метровые искусственные ели. Живые ели начнут устанавливать с 25 ноября, искусственные будут установлены до 10 декабря. С 23 по 29 декабря в областной столице пройдет традиционная Рождественская ярмарка на площади Революции.

В микрорайонах будут организованы различные интерактивы. Ожидается большой поток туристов. В прошлом году их количество составило 45,5 тыс. туристов. Проект «Рождественская сказка» вошел в список лучших новогодних проектов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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