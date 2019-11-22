В Вологде произошел крупный пожар на Дальней

СЕГОДНЯ 11:04 2019-11-22T11:07:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером минувшего четверга на улице Дальней в Вологде сгорел цех по переработке резины. 48 пожарных было задействовано в тушении, 13 единиц техники. Тревожный звонок поступил в 17:58. Производственное здание АО «УМ АГРОСТРОЙ» лишилось резиновой крошки, станка для дробления резины, ленточного станка. Площадь пожара оценили в 100 квадратных метров.

Удалось спасти материальных ценностей на 500 тыс. руб. Потребовалось почти три часа, чтобы полностью потушить здание. Причину возгорания еще выясняют: либо аварийный режим электрооборудования или неосторожное обращение с огнём при курении со стороны неустановленных лиц, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU