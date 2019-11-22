2019-11-22T10:50:54+03:00
Происшествия

Осудили вологжанина, убившего вместо кабана другого охотника

Мужчина выстрелил в темный силуэт из карабина
Евдокия САХАРОВА
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5 августа произошла трагедия в полукилометре от деревни Шильмяшево Грязовецкого района. 30-летний житель Грязовца вместе с друзьями охотился на кабанов, имея необходимые разрешения. По информации областного управления следственного комитета, он заметил неясный силуэт и, думая, что это животное, выстрелил из карабина. Оказалось, там был другой охотник - 46-летний мужчина. Тот скончался на месте от полученных ранений.

На стрелявшего завели уголовное дело. Суд решил оштрафовать мужчину на 200 тысяч рублей за убийство по неосторожности. Вердикт может быть оспорен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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