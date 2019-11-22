2019-11-22T10:42:03+03:00
Общество

Вологодские школьники смогут использовать браслет-проездной

Новинка поступит в продажу 25 ноября ограниченной партией в 100 штук
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Вологда РФ
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Школьники Вологды смогут использовать силиконовый браслет как проездной. Уже 25 ноября можно будет купить синенький аксессуар, но партия пробная - лишь 100 штук. Перевозчик ПАТП № 1 решил выпустить такой проездной, т.к. учащиеся часто теряют свои транспортные карты.

С декабря можно будет уже пользоваться браслетом. Чтобы оплатить проезд, необходимо приложить аксессуар к терминалу и получить билет. Кондукторы и контролеры уже ознакомлены с системой, она прошла необходимые тесты.

Купить и пополнить браслетик можно только в информационно-справочном центре «Электронная Вологда» на ул. Пушкинской, 15. Цена - 400 рублей, это в 2 раза дороже обычной транспортной карты. Браслет будет действовать и в общественном транспорте частных перевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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