Вологодские школьники смогут использовать браслет-проездной
Школьники Вологды смогут использовать силиконовый браслет как проездной. Уже 25 ноября можно будет купить синенький аксессуар, но партия пробная - лишь 100 штук. Перевозчик ПАТП № 1 решил выпустить такой проездной, т.к. учащиеся часто теряют свои транспортные карты.
С декабря можно будет уже пользоваться браслетом. Чтобы оплатить проезд, необходимо приложить аксессуар к терминалу и получить билет. Кондукторы и контролеры уже ознакомлены с системой, она прошла необходимые тесты.
Купить и пополнить браслетик можно только в информационно-справочном центре «Электронная Вологда» на ул. Пушкинской, 15. Цена - 400 рублей, это в 2 раза дороже обычной транспортной карты. Браслет будет действовать и в общественном транспорте частных перевозчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU