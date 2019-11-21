Рейсовый автобус с 11 пассажирами перевернулся на трассе в Вологодской области

СЕГОДНЯ 19:40 2019-11-21T19:40:10+03:00

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Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом в Тотемском районе.ЧП случилось около 6 часов 30 минут 7 октября на 82 км дороги Чекшино-Тотьма-Никольск. В салоне рейсового автобуса находилось 11 пассажиров. Двое пассажиров, в том числе 17-летняя студентка, получили легкий вред здоровью.

По версии следствия, 7 октября предприниматель допустил к рейсу автобус, который не прошёл технический осмотр. Кроме того, предрейсовый медосмотр водителя также не был произведен.

Как сегодня сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области, организатор перевозки подозревается в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 238 УК РФ - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей".

ИСТОЧНИК KP.RU