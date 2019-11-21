В Вологде сотрудники ГИБДД загнали водителя на иномарке в кювет с водой

СЕГОДНЯ 18:17 2019-11-21T18:17:40+03:00

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В Вологде полиция гонялась за пьяным водителем. 20 ноября наряд отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Вологодской области остановили нарушителя.

Сотрудники ГИБДД - старший лейтенант полиции Владимир Чешков и старший лейтенант полиции Евгений Соломатов, дежурили в Заречье. Около половины четвертого утра на улице Горького они увидели автомобиль Opel Astra, водитель которого нарушал правила дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД потребовали остановиться, но тот только увеличил скорость. Тогда инспекторы ДПС бросились в погоню.

Им на помощь пришел еще один наряд ГИБДД. Пытаясь скрыться, иномарка направилась в сторону поселка Баранково. Однако та водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, наполненный водой. Водитель и пассажир иномарки самостоятельно смогли выбраться из салона.

Выяснилось, что иномаркой управлял 37-летний мужчина, у которого при себе не было документов удостоверяющих личность. Водителя доставили в полицию для установления личности и дальнейшего разбирательства. Оказалось, в отношении гражданина неоднократно возбуждались уголовные дела за нарушение правил дорожного движения. А автомобиль принадлежал родственнику. Мужчина был явно нетрезв, но от медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

В отношении гражданина было составлено несколько административных материалов, в том числе по факту проездп на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1000 рублей.

За невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства нарушителя ждет штраф до 800 рублей.

К этому приплюсуется наказание за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения - это может быть арест на срок до 15 суток.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела - нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU