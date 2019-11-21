2019-11-21T15:08:14+03:00
Общество

Молодые люди ограбили магазин молодежной одежды

Их сумели задержать
Иван Чухнин
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Молодые люди ограбили торговый центр в Вологде.

Во вневедомственную охрану около 13 часов поступил вызов из торгового центра, что находится на Окружном шоссе. В магазине молодежной одежды произошла кража. Сотрудники Росгвардии выяснили, что в торговый зал зашли два молодых человека и девушка. Они выбирали товар, примеряли одежду, но ничего не купили. Но на выходе сработала сигнализация - специальные антикражные рамки. Но вологжане поспешно скрылись.

Росгвардейцы сумели оперативно задержать воришек. Как оказалось, молодые люди надели новые куртки поверх своей одежды. Всего они вынесли товара на 6600 рублей.

Выяснилось, что один из парней уже привлекался за воровство. Все они были переданы для дальнейшего разбирательства полиции, сообщили в пресс-службе Росгвардии. Похищенное возвращено в магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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