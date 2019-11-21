Террорист пробрался в вологодский детский сад, когда малыши спали

СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-21T14:04:30+03:00

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В Вологодской области в детском саду случилось ЧП. Об этом сообщает портал Город Во со ссылкой на областную прокуратуру.

18 ноября около 13 часов в детский сад Бабушкинского района пробрался посторонний.

Он сообщил работникам дошкольного учреждения, что в саду готовится взрыв, в задании заложена бомба.

Как выяснилось, 27-летний житель Бабушкинского района, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пробрался в здание через кухонный блок. Мужчина пришел в учреждение во время тихого часа, так что дети спали.

Хулигана сумели нейтрализовать только с помощью местных жителей и полицейских. Он был задержан.

как сообщает прокуратура, заявление о готовящемся террористическом акте оказалось ложным. Никаких взрывчатых предметов в саду не обнаружили.

В отношении «террориста» за заведомо ложное сообщение было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU