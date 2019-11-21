Террорист пробрался в вологодский детский сад, когда малыши спали
В Вологодской области в детском саду случилось ЧП. Об этом сообщает портал Город Во со ссылкой на областную прокуратуру.
18 ноября около 13 часов в детский сад Бабушкинского района пробрался посторонний.
Он сообщил работникам дошкольного учреждения, что в саду готовится взрыв, в задании заложена бомба.
Как выяснилось, 27-летний житель Бабушкинского района, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пробрался в здание через кухонный блок. Мужчина пришел в учреждение во время тихого часа, так что дети спали.
Хулигана сумели нейтрализовать только с помощью местных жителей и полицейских. Он был задержан.
как сообщает прокуратура, заявление о готовящемся террористическом акте оказалось ложным. Никаких взрывчатых предметов в саду не обнаружили.
В отношении «террориста» за заведомо ложное сообщение было возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU