Вологжане проголосуют за ремонт общественных пространств
Вологжане выберут 3 общественные территории из 30, которые будут отремонтированы в 2020 году. Голосование пройдет на сайте Администрации Вологды с 8.00 26 ноября и до 20.00 28 ноября. Отдать свой голос смогут граждане старше 14 лет, авторизовавшись через портал Госуслуг.
За предыдущие два года в Вологде в рамках проекта «Комфортная городская среда» отремонтировано 12 общественных пространств за счет федерального, областного и городского бюджетов. В 2019 году в список благоустройства вошли: ул. Емельянова, общественное пространство на Псковской, 8а, скверы на проспекте Победы, 66 и Можайского, 28, а также аллея Славы на ул. Профсоюзной.
ИСТОЧНИК KP.RU