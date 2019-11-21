2019-11-21T12:29:43+03:00
Общество

Маленькая вологжанка стала конкурсанткой шоу "Лучше всех"

Девочка выступила с акробатическим номером
Евдокия САХАРОВА
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Фото: группа «Цирковая студия «Frappe» ВКонтактеФото: группа «Цирковая студия «Frappe» ВКонтакте
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Юная гимнастка Вероника Протопопова побывала на шоу на Первом канале «Лучше всех». Она выступила с цирковым номером - уже 5 лет девочка посещает цирковую студию «Frappe». Программа с вологжанкой выйдет в эфир в ближайшее время. Маленькую акробатку заметили на конкурсе циркового искусства в Твери - позвонили из редакции шоу.

Родители и художественный руководитель отметили, что съемка и главное безопасность на программе «Лучше всех» были организованы на высочайшем уровне. Была проведена индивидуальная работа с ребенком, никто себя не чувствовал сковано.

Вероника Протопопова показала свой номер с трапецией. Участие в программе для нее оказалось хорошей мотивацией развиваться дальше. Ребята из цирковой студии часто ездят на различные конкурсы и смотры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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