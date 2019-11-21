2019-11-21T12:17:36+03:00
Общество

В Вологде 3 год школьников бесплатно обучают вождению

Программа финансируется из городского бюджета - обучаться могут вологжане 16-18 лет из малообеспеченных и многодетных семей, или состоящие на учете
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Вологда РФ
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Администрация Вологды продолжает социальную программу по бесплатному обучению детей в автошколах. Проект проходит уже третий год, в ней могут участвовать вологжане 16-18 лет из малообеспеченных и многодетных семей, а также подростки, которые состоят на разных видах учета. Всего в год выделяется 30 мест.

11 автошкол присоединились к программе за три года. Организаторы уверены, что такая социальная поддержка необходима - школьники могут получить профессию, которая пригодится в жизни. Кроме того, важно, что дети заняты полезным делом и самореализуются. В этом году из автошкол в проекте участвуют «Лидер», «Светофор», «Автоумелец» и «Академия безопасного вождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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