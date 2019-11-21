2019-11-21T12:10:22+03:00
Происшествия

Вологжанин осужден за обнажение в присутствии несовершеннолетней

Житель Вологодского района совершил развратные действия в присутствии 15-летней девочки
Евдокия САХАРОВА
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32-летний мужчина осужден за сексуальные действия в отношении 15-летки. ЧП произошло в одном из населенных пунктов Вологодского района. Пьяный вологжанин обнажился в присутствии девочки в мае 2019 года по месту своего жительства и совершил развратные движения. Потом он осознал несовершеннолетний возраст свидетельницы и прекратил.

Региональное управление следственного комитета сообщило, что в полицию заявление подали родственники потерпевшей. По факту противоправных действий возбудили уголовное дело по статье "Совершение развратных действий без применения насилия"

На суде мужчина раскаялся. Ему назначили штраф в размере 20 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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