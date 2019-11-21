Лицей вместе с вологодскаой картинной галереей разработают авторские программы обучения

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-21T13:59:05+03:00

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Вологодская областная картинная галерея объединилась вместе с Центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи «Импульс», созданного на базе Вологодского областного многопрофильного лицея. Галерея предоставит возможности для разработки и реализации авторских программ по изобразительному искусству. Планируется организовать культурно-просветительскую деятельность для детей и молодежи - экскурсии, мастер-классы, квесты и лекции.

Центр "Импульс" откроется в Вологде в ноябре по адресу ул. Горького, 101. Будут собраны профильные смены от 14 до 21 дня, до 900 детей и подростков со всей Вологодчины. Договор о сотрудничестве подписали сроком на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU