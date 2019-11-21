В Вологде прошла международная судебная конференция

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-21T12:33:36+03:00

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20 ноября в Вологде прошла Международная научно-практическая конференция «Судебная деятельность: история и современные решения в условиях цифровизации общества» в Большом зале Правительства Вологодской области. Главной темой выступил вопрос применения информационных технологий для открытости и доступности правосудия.

Юристы со всего мира и из 15 регионов России посетили областную столицу: были и представители Европейского суда и совета Европы, представители Конституционного суда России. Материалы для конференции предоставили юристы Белоруссии и Казахстана. Всего было три секции: в первой обсуждались проблемы цифровизации правосудия, потом взаимодействия судов и СМИ, и наконец - совершенствования судебной деятельности.

Ярослав Жолобов, директор Российского государственного университета правосудия поблагодарил Вологодский областной суд - благодаря ему удается перевести практическую работу в научную составляющую, чтобы законодательство развивалось системно, линейно, а не скачкообразно.

ИСТОЧНИК KP.RU