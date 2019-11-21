2019-11-21T09:44:57+03:00
Общество

В Череповце пройдет бесплатный фестиваль нескучной науки 0+

Мероприятие будет проходить 23 и 24 ноября во Дворце химиков
Евдокия САХАРОВА
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В городе металлургов пройдет фестиваль "Наука 0+" во Дворце химиков 23 и 24 ноября. Ожидается большое количество интерактивных площадок: мастер-классы, квесты, игры, открытые лекции, научно-популярные шоу и даже битва роботов. ЧГУ выступает как один из организаторов фестиваля - преподаватели стараются показать, что наука и инновации - это интересно и увлекательно, указать на прорывные направления современной науки, привлечь молодежь в инновационное высокотехнологичное предпринимательство.

Большая химическая лаборатория, лаборатория дополненной реальности, опыты с тепло- и вибродиагностикой, тайные методы социологии, лазерное шоу, гороскоп от Менделеева и настоящий гоночный болид - людям всех возрастов обещают найти интересное занятие на "Науке 0+".

Площадки фестиваля будут открыты с 10 до 18 часов, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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