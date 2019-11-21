В Череповце сулят крупное вознаграждение за информацию о вандалах

СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-21T09:27:46+03:00

30 тысяч рублей обещают выплатить местные предприниматели за имена злоумышленников, которые уже в который раз портят памятник купцу

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В Череповце в очередной раз поломали арт-объект на Советском проспекте. Памятник купцу, который стоит с книгой, изуродовали в конце июня, и теперь, второй раз, в ночь с 18 ноября на 19. Местные предприниматели готовы выплатить солидное вознаграждение - 30 тысяч рублей за информацию о вандалах. Бизнесмены установили памятник на собственные деньги и теперь им очень хочется наказать тех, кто портит чужое имущество.

Оба раза хулиганы отрывали у многострадального купца книгу. На данный момент полиция не нашла преступников, а камер на этом месте пока не установлено.

ИСТОЧНИК KP.RU