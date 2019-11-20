В Вологде открывается X Международный фестиваль туристических фильмов

СЕГОДНЯ 16:07 2019-11-20T16:07:32+03:00

с 21 по 24 ноября в областной столице пройдут мастер-классы и встречи с мастерами кино и телевидения

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В Вологду приезжают звезды туристической режессуры и журналистики. С 21 по 24 ноября в Вологде, в рамках X Международного фестиваля туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией», пройдут встречи с мастерами кино и телевидения, представителями туристического сообщества.

Областную столицу посетит сценарист и продюсер Даниил Безденежных, режиссер, сценарист, продюсер Мурад Ибрагинбеков, режиссер и сценарист Екатерина Головня, Режиссер, оператор, соавтор композиций рок-группы Riff Galaxy, член Русского географического общества Михаил Кузнецов и главный редактор журнала «National Geographic Traveler» Ольга Яковина.

Мероприятия пройдут в молодежном центре «ГорКом35» на Козленской, д. 2. С программой фестиваля можно познакомиться на сайте Культуры в Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU