Женщина из деревни присвоила деньги работодателя, чтобы жить в Вологде

СЕГОДНЯ 15:54 2019-11-20T15:56:00+03:00

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Генеральный директор одной из фирм Вологды обратился в полицию с заявлением о проблемах с бухгалтерией: выявилась недостача в 142 000 рублей. Полицейские смогли проследить, куда пропадали деньги. Одна из работниц компании по какой-то причине снимала себе квартиру в районе элитных новостроек - аренда там выше, чем ее зарплата.

Оперативники заподозрили гражданку - она не так давно переехала в областной центр из деревни Вологодского района. Женщина призналась правоохранителям в преступлении. Она рассказала, что когда устроилась на работу, денег критически не хватало, поэтому пришлось придумать способ их достать. Дама решила в счетах на оплату подменять реквизиты фирмы на свои. Клиенты организации переводили деньги больше чем на 50 различных счетов, которые были открыты мошенницей в банках.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Злоумышленнице грозит срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU