2019-11-20T14:33:45+03:00
Общество

Половина автолюбителей Череповца не заплатила транспортный налог

У них есть время до 2 декабря
Евдокия САХАРОВА
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323,6 миллиона должны выплатить череповчане за владение транспортом. Заммэра Александра Гуркина сообщила, что более половины горожан еще не заплатили налог, но у них есть время до 2 декабря. Информацию можно получить в налоговой.

Чиновники пожаловались, что уведомления о необходимости выплаты налога были высланы в этот раз поздно, лишь в сентябре. Чем больше налогов будет собрано, тем больше выделят на ремонт дорог и на благоустройство в 2020 году. Кроме того, имеется задолженность в размере 160 миллионов рублей: 40 миллионов - по налогу на имущество, 120 миллионов - по транспортному.

Налоговая инспекция Череповца по данным вопросам работает 23 ноября с 10 до 15 часов, 28 ноября с 8 до 20 часов и 29 ноября с 8 до 16.45. При задержке оплаты будут начисляться пени. Если долг превысит 10 000, то должник не сможет выехать за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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