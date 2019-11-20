Справки нарколога в Вологодской области подорожают почти в 9 раз

СЕГОДНЯ 12:57 2019-11-20T13:00:25+03:00

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В Вологде у кабинетов наркологов появились несметные очереди. Пронесся слух: в Минздаве РФ подписан новый приказ и с 22 ноября для получения справки понадобятся дорогие лабораторные исследования мочи на психоактивные вещества и крови на маркеры злоупотребления алкоголем.

Вологжане пытаются в получить дешевую справку. Главным образом это те, кто получает, меняет и восстанавливает водительские права. Все пытаются вскочить в последний вагон: последние дни она стоит 330 рублей.

По предварительным данным, прохождение обследования у психиатра-нарколога будет стоить 2900 рублей.

К сожалению, в ДТП все чаще попадают водители в алкогольном или наркотическом опьянении. Есть огромное число тех, кто употребляет алкоголь или наркотики, но не стоит на учете. По мнению законодателей, только анализы помогут вычислить их и не допустить до управления транспортными средствами.

Гражданам будет назначаться теста на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Это маркер, который указывает на хронический алкоголизм.

У нарколога гнеобходимо сдать мочу для проверки на наркотики. Тест делается в течение двух часов с момента взятия пробы с помощью полосок-индикаторов, которые окрашиваются в определенные цвета в зависимости от найденных веществ.

Такой экспресс-тест может выявить опиаты, каннабиноиды, амфетамин, кокаин, метадон, барбитурат.

Эксперты, с которыми поговорил “Ъ”, говорят, что нововведения приведут к удорожанию медсправок и к активизации фирм, торгующих левыми справками. Региональные СМИ сообщают о 10-13-кратном росте цены справок от нарколога. Например, в Ярославской области они подорожают до 4,8 тыс. руб., в Челябинске - до 5 тыс. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU