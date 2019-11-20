2019-11-20T11:56:59+03:00
Политика

В Вологде на 5 лет останется прежний мэр

Сергея Воропанова избрала городская дума
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: администрация города Вологды
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Сегодня утром выбрали мэра Вологды на сессии городского парламента. 27 народных избранника пришли проголосовать за кандидатов, трое депутатов не пришло. Три кандидатуры конкурировали за пост мэра: Сергей Воропанов, депутат ЗСО от ЛДПР Антон Гримов и общественник Сергей Клопов.

Губернатор Олег Кувшинников порекомендовал оставить мэра прежним, за Сергея Воропанова проголосовали 24 человека. За других претендентов отдали свои голоса депутаты от ЛДПР Михаил Тихомиров, Наталья Малованина и Иван Шамгин.

Сергей Воропанов проработал на своей должности 2 года, теперь с ним заключат контракт на 5 лет — на время полномочий нынешнего состава депутатского корпуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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