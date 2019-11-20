В Вологде сбили двух девятилеток прямо на "зебре"
В областной столице в минувший вторник около 3 часов дня на Белозерском шоссе автомобиль сбил двух девятилеток. ДТП произошло у дома №10, там недавно установили камеру, но все-равно на этом переходе периодически сбивают пешеходов. Дети пересекали дорогу по нерегулируемой "зебре".
Медики диагностировали у пострадавших переломы, возможно уточнение диагноза. Детей госпитализировали в областную детскую клиническую больницу.
Месяц назад на этом переходе 68-летний водитель ВАЗ-2107 сбил женщину 1967 года рождения вместе с ее пятилетней внучкой. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU