2019-11-20T10:50:45+03:00
Происшествия

В Вологде сбили двух девятилеток прямо на "зебре"

ДТП произошло на Белозерском шоссе
Евдокия САХАРОВА
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В областной столице в минувший вторник около 3 часов дня на Белозерском шоссе автомобиль сбил двух девятилеток. ДТП произошло у дома №10, там недавно установили камеру, но все-равно на этом переходе периодически сбивают пешеходов. Дети пересекали дорогу по нерегулируемой "зебре".

Медики диагностировали у пострадавших переломы, возможно уточнение диагноза. Детей госпитализировали в областную детскую клиническую больницу.

Месяц назад на этом переходе 68-летний водитель ВАЗ-2107 сбил женщину 1967 года рождения вместе с ее пятилетней внучкой. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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