56-летний череповчанин сообщил об угрозе терракта

СЕГОДНЯ 10:31 2019-11-20T10:31:27+03:00

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Мужчина сообщил полицейским, что в одном из кафе Зашекснинского района произойдет терракт и погибнет много людей. УМВД по Вологодской области сообщает, что ЧП случилось в выходные. На адрес выехала полиция и спецслужбы, но при проверке никаких опасных вещей на месте не обнаружила.

Оперативники вычислили звонившего и задержали его у торгового центра рядом с местом событий. 56-летний череповчанин сильно принял на грудь. На хулигана завели уголовное дело,за такую шалость ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Плюс есть вероятность, что мужчина должен будет возместить весь причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU