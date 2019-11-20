Вологодская комиссия одобрила лишь 3 кандидатов на должность мэра

СЕГОДНЯ 10:20 2019-11-20T10:20:52+03:00

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В Вологде после рассмотрения кандидатов на пост мэра, конкурсная комиссия отобрала троих, из которых городская дума выберет единственного достойного. Теперь на должность претендуют Сергей Воропанов, Антон Гримов и Сергей Клопов.

Сегодня, 20 ноября, на сессии Вологодской городской думы объявят нового мэра Вологды. Вадима Дзязькина конкурсная комиссия уже отсеяла, а Владислава Трофимова и вовсе не допустили к защите «по причине несоответствия квалификационным требованиям».

Текущий мэр Вологды Сергей Воропанов на защите своей программы решил сравнить, какая была областная столица до его избрания, и какая стала после. Бюджет города увеличился на 3 млрд рублей, построена школа на ул. Северной, 4 детских сада, IT-cube, технопарк «Кванториум», 217 объектов городской инфраструктуры отремонтировано. На будущее конкурсант запланировал транзитную сеть велодорожек по исторической части города.

Антон Гримов обратил внимание на оказание населению социальных услуг, Вадим Дзязькин хочет поддерживать частные детские сады, а Сергей Клопов - развивать спорт.

Программу Вадима Дзязькина посчитали несоответствующей Стратегии развития Вологды и неполной, сообщает пресс-служба администрации Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU