723 затопленных дачных участков в Вологде ждут компенсаций

СЕГОДНЯ 10:00 2019-11-20T10:01:41+03:00

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В Вологде мэр города предложил снизить земельный налог для собственников подтопленных дачных участков, пока их зарегистрировано 723 штуки.

На материальную компенсацию с 12 ноября подали заявление пока только 49 пострадавших от паводка в Вологде. Компенсация положена собственникам, для которых это единственное жилье. В случае частичной утраты имущества вологжане смогут получить до 50 тысяч рублей, если полная утрата - до 100 тысяч рублей на каждого прописанного члена семьи. Обещаются и другие меры государственной поддержки.

Последствия паводка ликвидируются до сих пор. Откачивается вода из дренажных канав, подвалов жилых домов, восстанавливается ливневка и водоотводы. По данным администрации, работы уже проведены на ул. Ананьинской, 3, 5, ул. Кубинской, 16, ул. М. Поповича, 4а.

ИСТОЧНИК KP.RU