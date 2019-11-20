2019-11-20T09:46:22+03:00
Общество

Вологодское МВД не нашло нарушений в открытии памятной доски депутатом самому себе

МВД по Никольскому району провело проверку и нарушений не выявило
Евдокия САХАРОВА
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Фото: "Вологодская правда"Фото: "Вологодская правда"
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На Вологодчине полицейские посчитали, что ничего плохого в том, что местный депутат открыл себе почетную доску, нет. Отдел МВД по Никольскому району Вологодской области не нашел нарушений в произошедшем. Напомним, что член «Единой России» Павел Горчаков 9 октября с почетным караулом полиции торжественно открыл доску самому себе в Никольске на здании районного ОВД. Там указано, что ОВД построили 11 лет назад по инициативе Горчакова, когда он был его начальником.

Руководитель управления МВД по Вологодской области Виктор Пестерев на запрос Центра антикоорупционной политики партии «Яблоко» ответил, что памятная табличка размещена «с целью патриотического воспитания граждан» и для «увековечивания памяти архитекторов и руководителей территориальных органов внутренних дел». ЦАП проверил из какого бюджета взяты средства на установку, наличие согласования и законность привлечения сотрудников ОВД для церемонии.

Оказывается, памятная доска является информационной, а не мемориальной, поэтому согласование не нужно. Полицейские же, по словам начальника отдела, не имеют права отказаться от выполнения приказа, поэтому использование караула законно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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