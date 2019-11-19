Следователи назвали убийцу в приемной семье

СЕГОДНЯ 17:50 2019-11-19T19:24:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В убийстве 6-летнего Степана Кукина следователи обвинили приемную мать. Под уголовные статьи попал и приемный отец.

В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела.

За расследованием убийства следила вся страна. Следователям пришлось проделать немало экспертиз и следственных действий, чтобы восстановить картину произошедшего.

Степан попал в семью Блохиных, родной тети, в апреле 2017 года. Там были и свои дети - три дочери Блохиной.

Как установило следствие, на протяжении нескольких месяцев Юлия и Евгений Блохины систематически избивали Степана, при этом не обращали внимание на его травмы - ни разу ребенка не показали медикам.

10 августа 2018 года произошло очередное избиение - пьяная женщина избила мальчика руками и подручными предметами, от травм он впал в кому. В доме Блохиных оказалась их знакомая - медсестра. Она и вызвала бригаду «Скорой медицинской помощи»... Степан находился в реанимации 9 месяцев, но не смотря на все усилия врачей, вы том числе столичных, оказываемую помощь, он скончался.

Как сообщает главное управление СК РФ, Юлия Блохина "убедила мужа скрыть следы преступления, а свою старшую дочь, которая в силу возраста не подлежала привлечению к уголовной ответственности, убедила оговорить себя и взять на себя вину в избиении Степана..."

Следствие сумело опровергнуть версию Блохиной и предъявить ей обвинение в убийстве, умышленном систематическом причинении средней тяжести вреда здоровью, истязании, оставлении в опасности, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (пп. «п», «д» ч.2 ст.105, пп. «в», «г» ч.2 ст.112, пп. «г», «е» ч.2 ст.117, ст.125, ст.156 УК РФ).

Ее супруг, также опекун, обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, истязании, оставлении в опасности (пп. «в», «г» ч.2 ст.112, пп «г», «е» ч.2 ст.117, ст.125 УК РФ).

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU