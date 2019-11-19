2019-11-19T19:24:10+03:00
Происшествия

Следователи назвали убийцу в приемной семье

6-летний Степан находился в коме и умер
Иван Чухнин
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В убийстве 6-летнего Степана Кукина следователи обвинили приемную мать. Под уголовные статьи попал и приемный отец.

В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела.

За расследованием убийства следила вся страна. Следователям пришлось проделать немало экспертиз и следственных действий, чтобы восстановить картину произошедшего.

Степан попал в семью Блохиных, родной тети, в апреле 2017 года. Там были и свои дети - три дочери Блохиной.

Как установило следствие, на протяжении нескольких месяцев Юлия и Евгений Блохины систематически избивали Степана, при этом не обращали внимание на его травмы - ни разу ребенка не показали медикам.

10 августа 2018 года произошло очередное избиение - пьяная женщина избила мальчика руками и подручными предметами, от травм он впал в кому. В доме Блохиных оказалась их знакомая - медсестра. Она и вызвала бригаду «Скорой медицинской помощи»... Степан находился в реанимации 9 месяцев, но не смотря на все усилия врачей, вы том числе столичных, оказываемую помощь, он скончался.

Как сообщает главное управление СК РФ, Юлия Блохина "убедила мужа скрыть следы преступления, а свою старшую дочь, которая в силу возраста не подлежала привлечению к уголовной ответственности, убедила оговорить себя и взять на себя вину в избиении Степана..."

Следствие сумело опровергнуть версию Блохиной и предъявить ей обвинение в убийстве, умышленном систематическом причинении средней тяжести вреда здоровью, истязании, оставлении в опасности, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (пп. «п», «д» ч.2 ст.105, пп. «в», «г» ч.2 ст.112, пп. «г», «е» ч.2 ст.117, ст.125, ст.156 УК РФ).

Ее супруг, также опекун, обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, истязании, оставлении в опасности (пп. «в», «г» ч.2 ст.112, пп «г», «е» ч.2 ст.117, ст.125 УК РФ).

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24