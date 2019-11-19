2019-11-19T17:38:53+03:00
Происшествия

В аэропорту Череповца сняли с рейса мужчину с 500 миллионами рублей

А потом у начальника полиции на транспорте сгорел автомобиль
Иван Чухнин
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В аэропорту Череповца задержали человека с 500 миллионами рублей, которые он перевозил в обычной сумке. Об этом сообщает Город Че, хотя официальной информации нет.

Как анализирует потрал, цифра в полмиллиарда рублей пока не подтверждена.

Тысяча банковских упаковок купюр номиналом в 5000 рублей должна бы весить более 100 килограммов. Это, как минимум, две большие сумки на колесах.

Это событие связано с пожаром во дворе дома по улице Юбилейной. Сильно обгорел автомобиль «КИА», принадлежащий начальнику череповецкого отдела полиции на транспорте Виталию Мурзину. Причиной пожара, по заключению экспертов, стал поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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