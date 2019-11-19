В аэропорту Череповца сняли с рейса мужчину с 500 миллионами рублей
В аэропорту Череповца задержали человека с 500 миллионами рублей, которые он перевозил в обычной сумке. Об этом сообщает Город Че, хотя официальной информации нет.
Как анализирует потрал, цифра в полмиллиарда рублей пока не подтверждена.
Тысяча банковских упаковок купюр номиналом в 5000 рублей должна бы весить более 100 килограммов. Это, как минимум, две большие сумки на колесах.
Это событие связано с пожаром во дворе дома по улице Юбилейной. Сильно обгорел автомобиль «КИА», принадлежащий начальнику череповецкого отдела полиции на транспорте Виталию Мурзину. Причиной пожара, по заключению экспертов, стал поджог.
ИСТОЧНИК KP.RU