В Соколе мужчина обстрелял егерей

СЕГОДНЯ 17:23 2019-11-19T17:23:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Сокольчанин попал под суд: он обстрелял егерей, забравших у него карабин.

Мужчина рассказал, что он ехал с товарищами на делянку, но застрял. К ним подъехали двое на квадроцикле и забрали у него карабин, который он нашел в лесу.

Однако у следствия было иное видение случившегося. Мужчина спрятал в лесу огнестрельное оружие, так как не имел права на его хранение. Но егери нашли оружие возле деревни Казнакурьево и изъяли его. Мужчина попросил снять с него оптический прицел. Как только ему разрешили это сделать, он открыл стрельбу в сторону егерей. Всего прогремело 4 выстрела. В итоге никто не пострадал.

Но, как сообщает пресс-служба вологодских судов, после этого мужчина порезал ножом колеса снегоболотохода. А чуть позже мужчина догнал егерей, чинивших технику, и забрал отобранное у него ружье, чтобы скрыть улику.

Проанализировав документы дела и явно противоречащие объяснения подсудимого, суд пришел к выводу, что мужчина заслужил 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU