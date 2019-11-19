2019-11-19T11:11:08+03:00
Общество

Вологжанка отсудила у Ростелекома 40 тысяч за скользкую лестницу

Женщина поскользнулась на лестнице филиала компании на Советском проспекте, 4
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде «Ростелеком» проиграл суд вологжанке. Объединенная пресс-служба судов Вологодской области сообщила, что жительница областной столицы в декабре прошлого года упала на лестнице филиала компании на Советском проспекте, 4. Она поломала руку и решила подать иск о возмещении морального вреда и трат на лечение.

Юрист «Ростелекома» не смог представить доказательства своевременной очистки лестницы от снега и льда, в итоге суд постановил удовлетворить требования истицы: компенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей, оплата лечения – 985 рублей, транспортные расходы – 3 450, а также юридические траты – 10 000 рублей. При апелляции решение осталось прежним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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