После пожара в Вологде обнаружили тело молодой бомжихи

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-19T11:06:23+03:00

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В областном центре сгорел нежилой дом №46 по улице Гагарина. Пожар произошел вечером 15 ноября около стадиона "Витязь". Областное управление следственного комитета сообщило, что после тушения были обнаружены останки предположительно женщины 29 лет без определенного места жительства. Пожарных вызвали прохожие. Следователи пытаются установить причины пожара и смерти человека.

До этого местные жители часто жаловались на бомжей, которые облюбовали заброшенное здание. Они устраивали драки и пирушки, ходить у "Витязя" было страшно.

ИСТОЧНИК KP.RU