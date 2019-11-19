Вологодский ботанический сад разродился козлятами
У камерунской козочки Айны родились тройняшки
Фото: Ботанический Сад ✿ Вологда
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В Вологде в ботаническом саду Botanika пополнение. Камерунская козочка Айна, воспитанница сада, разродилась тройняшками в минувшую субботу. Только вчера специалисты решились показать новорожденных общественности. Малышей обещают оставить с мамой.
На данный момент выбираются имена для козлят.
Любоваться на животных можно в период работы Ботанического сада.
ИСТОЧНИК KP.RU