Наглухо груженый грузовик опрокинулся под Череповцом

СЕГОДНЯ 10:00 2019-11-19T10:00:06+03:00

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В 5:40 утра минувшего дня произошло ДТП на трассе Череповец – Белозерск. 55-летний житель Архангельской области, управляя МАЗом с груженым прицепом, не смог справиться с управлением. Тяжелый грузовик при повороте врезался в дорожное ограждение и съехал в кювет, там и опрокинулся набок.

Серьезно пострадал 38-летний пассажир грузовика, его доставили в череповецкую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU