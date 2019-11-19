2019-11-19T10:00:06+03:00
Происшествия

Наглухо груженый грузовик опрокинулся под Череповцом

ЧП произошло на трассе Череповец – Белозерск
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: по Череповцу ОГИБДД
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В 5:40 утра минувшего дня произошло ДТП на трассе ЧереповецБелозерск. 55-летний житель Архангельской области, управляя МАЗом с груженым прицепом, не смог справиться с управлением. Тяжелый грузовик при повороте врезался в дорожное ограждение и съехал в кювет, там и опрокинулся набок.

Серьезно пострадал 38-летний пассажир грузовика, его доставили в череповецкую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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