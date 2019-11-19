Наглухо груженый грузовик опрокинулся под Череповцом
ЧП произошло на трассе Череповец – Белозерск
-Фото: по Череповцу ОГИБДД
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В 5:40 утра минувшего дня произошло ДТП на трассе Череповец – Белозерск. 55-летний житель Архангельской области, управляя МАЗом с груженым прицепом, не смог справиться с управлением. Тяжелый грузовик при повороте врезался в дорожное ограждение и съехал в кювет, там и опрокинулся набок.
Серьезно пострадал 38-летний пассажир грузовика, его доставили в череповецкую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU