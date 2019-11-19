В Вологде загорелся городской суд

СЕГОДНЯ 09:35 2019-11-19T09:35:58+03:00

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В Вологодском городском суде, расположенном в Вологде на Гоголя, 89, произошло замыкание в связи с аварийной работой холодильника. Пожарная сигнализация сработала на задымление. Эвакуированы 100 сотрудников и посетителей. Тушить пожар выехали 11 пожарных машин и 29 сотрудников МЧС.

В качестве ущерба - сгоревшая розетка. В результате ЧП никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU