В Вологде загорелся городской суд
Возгорание произошло из-за замыкания холодильника
Эвакуация Вологодского городского суда.Видео предоставлено пресс-службой судов Вологодской области
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В Вологодском городском суде, расположенном в Вологде на Гоголя, 89, произошло замыкание в связи с аварийной работой холодильника. Пожарная сигнализация сработала на задымление. Эвакуированы 100 сотрудников и посетителей. Тушить пожар выехали 11 пожарных машин и 29 сотрудников МЧС.
В качестве ущерба - сгоревшая розетка. В результате ЧП никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU