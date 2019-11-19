В Череповце под окнами домов 4 часа лежало тело

СЕГОДНЯ 08:59 2019-11-19T09:00:29+03:00

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В минувшую субботу в Заречье Череповца из окна выпал мужчина. Его тело находилось под окнами многоэтажек более 4 часов. ЧП произошло у дома №32 по улице Красной. На данный момент по факту смерти череповчанина проводится доследственная проверка.

Пока, по словам специалистов, оснований для возбуждения уголовного дела нет. Устанавливаются обстоятельства и причины, приведшие к трагической смерти мужчины 39 лет. Предположительно, он упал с 8 этажа.

По словам очевидцев, после обнаружения тела на место приехала скорая, медики накрыли труп. Присоединилась полиция, сфотографировала. Потом специалисты уехали и тело осталось лежать посреди двора в течение 4 часов. Жители пожаловались, что были в ужасе.

ИСТОЧНИК KP.RU