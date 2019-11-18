Череповчанка 12 раз покушалась на продукты в супермаркете
Череповчанку - серийную воровку задержали в городе металлургов. 54-летняя женщина попыталась вынести продукты из магазина не заплатив. Оказалось, что такое она проворачивает уже в 12 раз. ЧП произошло 15 ноября около 12.30 на проспекте Победы.
Охранники магазина заметили на камерах, что женщина прячет в сумку продукты и бытовую химию. Вместе с Росгвардией были просмотрены видеозаписи за последние дни - на них было замечено, что череповчанка десяток раз обкрадывала магазин. Всего женщина навыносила мимо кассы товаров на 1800 рублей.
При стоимости похищенного более чем на 1000 рублей - наступает уголовная ответственность. Череповчанка ждет процессуального решения.
ИСТОЧНИК KP.RU