2019-11-18T18:26:46+03:00
Происшествия

Череповчанка 12 раз покушалась на продукты в супермаркете

При последней попытке воровства ее задержала Росгвардия
Евдокия САХАРОВА
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Череповчанку - серийную воровку задержали в городе металлургов. 54-летняя женщина попыталась вынести продукты из магазина не заплатив. Оказалось, что такое она проворачивает уже в 12 раз. ЧП произошло 15 ноября около 12.30 на проспекте Победы.

Охранники магазина заметили на камерах, что женщина прячет в сумку продукты и бытовую химию. Вместе с Росгвардией были просмотрены видеозаписи за последние дни - на них было замечено, что череповчанка десяток раз обкрадывала магазин. Всего женщина навыносила мимо кассы товаров на 1800 рублей.

При стоимости похищенного более чем на 1000 рублей - наступает уголовная ответственность. Череповчанка ждет процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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