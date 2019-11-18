2019-11-18T18:02:58+03:00
Происшествия

В Череповце произошло лобовое столкновение двух "Матрёшек"

Машины ВАЗ-2112 столкнулись лоб в лоб на улице Пролетарской
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: по Череповцу ОГИБДД
Изменить размер текста:

В городе металлургов в минувшее воскресенье около 2 часов дня произошло ДТП у дома №16 по улице Пролетарской. Лоб в лоб столкнулись две "Матрешки" - ВАЗ-2112. 36-летний водитель не смог совладать с управлением и вылетел на встречку, где ехала похожая машина - тоже ВАЗ-2112.

Вторым транспортным средством управляла женщина 39 лет, она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб правого колена. Пострадавшую госпитализировали в областную больницу № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Череповчанка 12 раз покушалась на продукты в супермаркете
Конкурс на должность мэра Вологды можно посмотреть онлайн
В Череповце появился суперсовременный японский инкубатор для младенцев
В Вологде в заброшенном доме обнаружили тело 25-летнего бродяги
На Вологодчине выбрали трех лучших медиков
В Вологде сожгли новый кроссовер за 1,5 миллиона рублей
Почти 1,5 миллиарда рублей должны предприятия области за газ
В Белозерске ребенок терроризирует учеников школы
В Череповце машина на скорости влетела в забор
В Вологде отремонтировали разваливающийся Горбатый мост
В Петербурге скончалась бывший декан вологодского филфака Маргарита Вавилова
В Вологде осветили еще 19 улиц
Вологжанам улучшат водопроводную воду
Вологде не вернут чугунные ограждения
Полицейские просят помочь найти водителя, который сбил девушку в Череповце
Прокуратура обязала убрать две свалки под Череповцом
На месте ЧС в Белозерске бурильная машина ликвидаторов вышла из строя
Мужчина в гараже устроил криптоферму и не заплатил за свет почти миллион рублей
Бывший военкомат Вологды начали реконструировать