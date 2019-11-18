В Череповце произошло лобовое столкновение двух "Матрёшек"

18 Нояб. 18:02 2019-11-18T18:02:58+03:00

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В городе металлургов в минувшее воскресенье около 2 часов дня произошло ДТП у дома №16 по улице Пролетарской. Лоб в лоб столкнулись две "Матрешки" - ВАЗ-2112. 36-летний водитель не смог совладать с управлением и вылетел на встречку, где ехала похожая машина - тоже ВАЗ-2112.

Вторым транспортным средством управляла женщина 39 лет, она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб правого колена. Пострадавшую госпитализировали в областную больницу № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU