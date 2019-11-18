Конкурс на должность мэра Вологды можно посмотреть онлайн

18 Нояб. 17:52 2019-11-18T17:52:41+03:00

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В Вологде 19 ноября в 12 часов дня начнется интернет-трансляция с заседанием конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности мэра областного центра. Конкурс можно будет посмотреть онлайн на официальном сайте администрации города Вологды и нескольких других ресурсах.

Пятеро кандидатов представят свои проекты по улучшению города, а комиссия вместе с губернатором должна будет порекомендовать не менее 2 человек из них для представления на сессии городской думы, где уже окончательно и выберут мэра. Сессия пройдет 20 ноября.

Пятеро претендентов на пост мэра Вологды: член Городского Общественного совета города Череповца Владислав Трофимов; директор ООО «СМУ-79» Сергей Клопов; Мэр города Вологды Сергей Воропанов; депутат Законодательного Собрания Вологодской области, заместитель председателя постоянного комитета по бюджету и налогам Антон Гримов; генеральный директор ООО ЧОО «Грифон» Вадим Дзязькин.

ИСТОЧНИК KP.RU