В Череповце появился суперсовременный японский инкубатор для младенцев

18 Нояб. 17:41 2019-11-18T17:43:36+03:00

В медсанчасти "Северсталь" теперь есть возможность для безопасной транспортировки новорожденных

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В Череповце в медсанчасти "Северсталь" появился инкубатор, сделанный в Японии. Суперсовременная система содержит устройства для вентиляции легких. С помощью инкубатора можно безопасно перевозить новорожденных. По словам специалистов, кювез малогабаритный и мобильный и со встроенным монитором, показывающим данные о работе сердца ребенка. Есть датчики температуры тела новорожденного и воздуха внутри инкубатора, возможность регулировки.

Вся реанимационная помощь оказывается прямо внутри инкубатора, пояснила заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных медсанчасти "Северсталь" Ксения Фролова. В Череповецком роддоме каждый год приходится лечить по 300 новорожденных, треть из них поступают недоношенными, а 10% имеют экстремально низкую массу тела - менее килограмма.

ИСТОЧНИК KP.RU